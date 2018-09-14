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此内容发布于2018年9月14日 上午3:20 最后更新 - 2018年9月14日 -03:20

（法新社利雅德13日电） 沙乌地阿拉伯与加拿大的外交龃龉，揭露西方官员所谓与沙乌地交往时会碰到的「新红线」，使得各国不敢公开批评沙乌地的人权纪录。

加拿大谴责沙乌地打压维权人士后，沙乌地上个月怒气冲冲地驱逐加拿大大使，并冻结所有新贸易活动，对国际谴责声浪采取日益好斗的姿态。

加拿大拒绝让步，誓言继续捍卫世界各地人权。外交官员表示，两国持续进行高层级谈判，以化解歧见。

不过加拿大似乎是孤军奋战。

一名西方国家官员解释为何几乎没有任何盟邦声援加拿大立场。官员说：「我们正逐渐接受新红线。」

「我们正在搞清楚，我们各国外交部还能发出批判性推文吗？怎样会让人被列为不受欢迎人物？」此言是指沙乌地驱逐加拿大大使，列为不受欢迎人物。

包括美国在内的西方强权都不曾公开力挺加拿大。美国是沙乌地重要盟邦。

西方国家消息人士告诉媒体，欧洲联盟原本上个月打算发出公开声明，这项声明实际上是支持加拿大人权立场，但后来取消计画，欧盟各国大使改在与沙乌地外长朱贝尔（Adel al-Jubeir）闭门会议中，发出正式外交照会。

加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo）教授莫马尼（Bessma Momani）说：「西方国家将非常审慎，谨防公开批评沙乌地国内政策。」

「加拿大的例子说明了，如果批评沙乌地阿拉伯导致领导层不悦，恐怕就会失去很多生意。」（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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