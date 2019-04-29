此内容发布于2019年4月29日 下午8:35

（法新社蒙特娄29日电） 加拿大官员今天表示，今年的春季洪患已破2017年大水灾纪录，加国东部近日撤离逾万人，并警告洪水撤退可能需要数周时间；同时，搜救人员也在抢救民众逃生时遗留家中的宠物。

魁北克省约莫有9000人撤离家园，人数为加拿大东部2017年发生大水灾时的两倍，两年前的洪患堪称是该区半世纪以来最严重灾情。

在新布朗斯威克省（New Brunswick），有1000多人被迫逃离家园。加拿大首都渥太华也有数人撤离。

由于水位不断上升，当地民众匆忙逃离时，将许多宠物遗留家中，加拿大东部现已经展开宠物救援行动。

带头救回受困宠物的「动物救援网络」（Animal Rescue Network）成员杜索（Eric Dussault）说，已经搭建紧急庇护所，也派遣受过动物救援训练并擅长猫狗行为专家挨家挨户探访。

他说：「大量动物等着我们协助撤离。这些宠物饲主也提供我们数百只动物名单，我们正在抢救。」

从昨天稍晚起，救援团队已救出约40只动物，但是未能救回一只狗、一只天竺鼠，以及另一只可能淹死或因体温过低而丧命的动物。

杜索告诉法新社：「洪患对动物构成极大的压力。」

魁北克公共安全部长吉伯特（Genevieve Guilbault）于记者会表示，蒙特娄西方的圣马斯勒莱卡镇（Sainte-Marthe-sur-le-Lac）受创最严重，洪水「正逐渐稳定」。

吉伯特说：「水位逐渐下降中，我们希望能保护魁北克。」她也指出，正在建造新的砾石屏障，以防洪水逼进。（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

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