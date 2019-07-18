此内容发布于2019年7月18日 下午7:50

（法新社蒙特娄18日电） 埃克森美孚公司（ExxonMobil）今天表示，位于加拿大纽芬兰岛外海的一座石油平台有将近3200加仑油水混合物外泄进大西洋，现已采取行动，希望对环境影响降至最低。

埃克森美孚稍早表示，昨天在平台进行将水从储存箱移除的相关例行作业时，发生外泄事件。

海伯尼亚管理及发展公司（Hibernia Management and Development Company）在埃克森美孚发表的声明中表示，根据空中监测画面，「从海伯尼亚平台外泄估计有75桶油，相当于1万2000公升左右」。

北大西洋区域的海洋生物物种丰富，包括有各种类的鲸鱼，但海伯尼亚管理及发展公司表示，专家「在此区域没有观察到野生动物」。

声明引述海伯尼亚管理及发展公司总裁桑德林（Scott Sandlin）的话表示：「我们对发生外泄事件感到失望，但我们会努力减少对环境的影响。」

海伯尼亚管理及发展公司表示，在发现油水外泄到大西洋后，已暂时关闭石油平台。

1997年开始生产的海伯尼亚平台位于圣约翰（St John's）东方约315.5公里，除了埃克森美孚外，也由雪佛龙（Chevron）、桑克尔（Suncor）和挪威国家石油公司（Equinor，前称为Statoil）共同拥有。埃克森美孚持有海伯尼亚多数股权。海伯尼亚平台下方估计蕴藏超过12亿桶石油。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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