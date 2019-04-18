此内容发布于2019年4月19日 上午12:20

（法新社蒙特娄18日电） 3位世界知名的职业登山家在加拿大山区失踪，加拿大公园管理局今天表示，因为发生雪崩，推测他们已经罹难。

根据媒体报导，36岁的美国人罗斯凯利（Jess Roskelley）和澳洲35岁的奥尔（Hansjorg Auer）与28岁的拉马（David Lama）16日晚间在班夫国家公园（Banff National Park）失踪。有关当局隔天展开空中搜索。

根据加拿大公园局所言，3人攀爬郝斯隘口（Howse Pass）东面，那是偏僻且高难度的路线。

美国户外用品公司The North Face向法新社证实，他们是一支经验丰富的运动员团队成员，获公司赞助。

加拿大公园局表示，救援队发现几起雪崩的迹象，和与登山装备相符的碎片，因此推定3人罹难。

加拿大亚伯达省和卑诗省交界的山区天气恶劣，雪崩风险升高，搜救行动基于安全理由暂停。

失踪登山家罗斯凯利的父亲约翰・罗斯凯利（John Roskelley）向华盛顿州媒体表示，3人不太可能生还。

他告诉「发言人评论报」（Spokesman-Review）：「他们试着攀爬的路线，在2000年首次有人完成，那是条你必须有适当的条件，否则将会变成梦魇的路线，而他们这次踏上的就是许多变成梦魇的旅程之一。」

约翰・罗斯凯利本身就是在他的年代中，美国最杰出的登山专家，他和儿子在2003年一起攀登圣母峰，让当时20岁的罗斯凯利成为征服那座高山最年轻的人。

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