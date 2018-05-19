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此内容发布于2018年5月20日 上午12:05 最后更新 - 2018年5月20日 -00:05

（法新社巴塞隆纳19日电） 西班牙加泰隆尼亚自治区新任主席托拉（Quim Torra）今天提名2位遭马德里中央政府以支持独立而被关的前任加泰阁员，以及2名流亡国外人士，进入加泰自治政府。

托拉是直接颁令指派自治政府阁员，仍有可能被西班牙所驳回。加泰隆尼亚去年10月宣布独立后，马德里中央政府直接接管加泰，坚持加泰自治政府一切事务需「合法及可行」。

托拉14日当选加泰新任自治主席并于17日宣誓就职。他提名13名「顾问」进入自治政府，包括目前被关在马德里近郊的图鲁（Jordi Turull）与鲁尔（Josep Rull）；另2人柯密（Toni Comin）、浦格（Lluis Puig）则流亡比利时，他们当时是跟着被罢黜的加泰自治主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）飞往当地。

图鲁与鲁尔已在推特上接受了任命。律师已双双为他们声请暂时出狱，以便23日能就职。

马德里中央政府在一份声明表示「会研究托拉政府人事的可行性」，显示中央政府会延迟加泰自治政府的正式生效。马德里中央对加泰自治政府人事有最终决定权。

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