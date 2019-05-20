此内容发布于2019年5月21日 上午12:05

（法新社马德里21日电） 当选西班牙国会议员的5名加泰隆尼亚分离主义领袖，将获准今天出狱几个小时在国会宣誓就职。

2017年10月加泰隆尼亚举行独立公投未果，璜克拉斯（Oriol Junqueras）、约尔迪・桑杰士（Jordi Sanchez）、图鲁（Jordi Turull）、鲁尔（Josep Rull）和洛梅瓦（Raul Romeva）因为涉及独立运动受审。

他们5人在4月28日大选当选国会议员，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）所属的社会劳工党（PSOE）拿下最多席次。

璜克拉斯、约尔迪・桑杰士、图鲁和鲁尔胜选进入众议院，洛梅瓦则当选参议员。

西班牙最高法院2月开始审理这5人的案件，昨天允许他们出狱，领取正式的议员当选证书。

这5人遭羁押一年多，今天将再度获准出狱，参加上午10时（台湾时间下午4时）举行的国会开议。

加泰隆尼亚自治区前副主席璜克拉斯在狱中进行书面访问时表示：「他们想要我们闭嘴，把我们边缘化，但选举结果还给我们发声机会。」他也是加泰隆尼亚左翼共和党（ERC）党魁。

他们5人今天将在警察护送下进入国会，并宣誓尊重西班牙宪法权威。但矛盾的是，他们指控西班牙宪法有违他们推行独立运动的努力。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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