此内容发布于2019年10月18日 上午7:50

（法新社巴塞隆纳18日电） 西班牙加泰隆尼亚自治区爆发声援独派领袖的抗议活动，今天进入第5天。民众除发起大罢工，55架航班被迫取消，还有数以千计抗议者将抵达巴塞隆纳，示威规模料将达到高峰。

西班牙最高法院14日以2年前违法举办独立公投和宣告独立未遂为由，将9名加泰隆尼亚独派领袖判处多年徒刑，引发位在西班牙东北部的富有地区加泰隆尼亚连日出现群众抗议，并屡屡演变为警民冲突。

愤怒群众并阻断加泰隆尼亚多条道路，切断西班牙和法国间主要跨境高速公路。数以千计民众还发起联合行动，从加泰隆尼亚5市镇出发徒步3天前往首府巴塞隆纳，预计当地今天下午5时抵达。

加泰隆尼亚占西班牙经济产出的1/5左右，因此这群「为自由而游行者」（freedom marchers）的行动目的，是为了造成区域的道路和高速公路交通混乱。

尽管巴塞隆纳近日每天都有大规模群众示威，市中心曾涌现数以万计民众，但加上各地前来的示威者，今天的抗议人潮预计将达到最高峰。

由于大罢工将登场且预期交通很可能大受影响，西班牙车厂喜悦汽车（SEAT）在巴塞隆纳附近约有6500名员工的马托瑞尔（Martorell）组装厂暂停生产。

在最多游客造访的西班牙城市巴塞隆纳，知名博盖利亚市场（La Boqueria）大多数摊位今天也关闭，着名的利塞奥大剧院（Gran Teatre del Liceu）取消今晚节目。

巴塞隆纳今天路上交通比平常冷清许多。西班牙机场航管局（AENA）表示，巴塞隆纳的普拉特机场（El Prat airport）有55架航班取消。

由于加泰隆尼亚局势混乱，西班牙甲级足球联赛2大队伍巴塞隆纳队（FC Barcelona）和皇家马德里队（Real Madrid）已被告知，原定26日在巴塞隆纳诺坎普足球场（Camp Nou stadium）举行备受欢迎的德比赛（el Clasico），将延后举行。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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