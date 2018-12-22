加泰隆尼亚抗议爆警民冲突62伤　13人被捕

此内容发布于2018年12月22日 上午1:20

（法新社巴塞隆纳21日电） 加泰隆尼亚独派今天抗议西班牙政府内阁会议移师巴塞隆纳召开，认为这是有意挑衅，并与手持警棍的警方爆发冲突，造成60多人受伤，另有13人遭到逮捕。

地方当局表示，共有62人受伤，包括35名警察，并有13人遭逮捕。

抗议民众朝警方丢掷金属栅栏和石头，并试图突破警方在开会地点数百公尺外设置的路障。

总理桑杰士（Pedro Sanchez）和独派领袖托拉（Quim Torra）承诺致力进行「有效对话」，以解决加泰隆尼亚在西班牙的地位问题。

政府发言人塞拉（Isabel Celaa）说：「我们来此展现（我们的）感情，以及（我们）对加泰隆尼亚的依恋。」她说：「我们一直在为所有同胞的福祉努力。」

内阁每周例行会议通常在马德里举行，但桑杰士的社会主义政府决定移师加泰隆尼亚首府巴塞隆纳召开，作为缓解紧张局势的方法之一。

但内阁会议时机点，恰巧在当局阻挡加泰隆尼亚独立并提前举行区议会选举周年，冒犯当地部分民众。结果此举不但没消除紧张，反而出现反效果，约4万人带着「让我们推翻这个政权」的坚决讯息上主要道路格拉西亚大道（Passeig de Gracia）和平游行。

参与示威的45岁纺织工人赛拉（Carles Serra）表示：「这是挑衅，他们是来这里激怒我们的。」

地方交通当局表示，独派激进组织「保卫共和国委员会」（CDR）今天黎明时分堵住十多条主要道路。

保卫共和国委员会不断推文表示：「我们在12月21 日会是难以控制的。」

中央政府调派警力至巴塞隆纳，加泰隆尼亚领袖则不断呼吁抗议要和平进行。

加泰隆尼亚去年10月在推动遭禁止的独立公投后宣布独立，但遭到中央政府遏阻，有关当局以叛乱或滥用公款罪名逮捕数名加泰隆尼亚独派领袖，检方求处最高25年有期徒刑。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting