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此内容发布于2018年3月8日 下午1:05 最后更新 - 2018年3月8日 -13:05

（法新社巴塞隆纳8日电） 西班牙加泰隆尼亚自治区的独派政党建议，就制订「加泰隆尼亚共和国」的新宪法举行新的公投。这个共和国去年10月宣告成立，但并未真正生效。

法新社今天取得加泰隆尼亚两个主要独派政党的协议内容，它们也建议建立与地区政府平行的政府，由遭到罢黜的前自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）领导。

加泰隆尼亚去年10月初违反中央政府禁令举行独立公投后，议会在10月27日片面宣告加泰隆尼亚独立，但遭中央政府接管，普伊格蒙特流亡比利时的布鲁塞尔。

这项协议是由普伊格蒙特的「全力为加泰隆尼亚党」（Together for Catalonia）和加泰隆尼亚左翼共和党（ERC）达成，但仍须获得极左派分离主义政党人民团结候选人党（CUP）同意。

这项协议主张发动全民参与程序，以确立加泰隆尼亚独立的目标，这个程序也将催生「未来加泰隆尼亚共和国的宪法」，最后交付公投。

独派也将在比利时创设「流亡的自由政府」，由普伊格蒙特主持，目标是「促进加泰隆尼亚独立大业的国际化」，以及与巴塞隆纳的自治区政府协调，「推动建立加泰隆尼亚共和国」。

加泰隆尼亚独派虽在去年12月21日的议会选举赢得135个议席，占绝对多数优势，但至今仍未能组成新政府。

自治区议会12日将集会，任命新的主席，但因遭监禁的独派领袖桑杰士（Jordi Sanchez）是唯一候选人，结果如何还不确定。桑杰士若要宣誓就职，必须获准离开监狱，但这似乎不太可能。

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