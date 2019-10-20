此内容发布于2019年10月20日 上午10:20

（法新社马德里20日电） 加泰隆尼亚独派示威者阻塞机场交通，并使用加密通讯软体Telegram沟通。他们公然复制香港反送中示威群众发想的策略，抗议西班牙法院判处9名主张加独的政治人物有期徒刑。

西班牙最高法院14日判处9名加独领袖最高13年的有期徒刑，因为他们在2017年失败的独立运动中扮演要角。不久后，俄罗斯所设计通讯软体Telegram的24万名西班牙使用者都收到讯息，敦促他们前往巴塞隆纳的普拉特（El Prat）机场，这是西班牙第二繁忙的机场。

根据新匿名独派组织「民主海啸」（Democratic Tsunami）所发送的讯息，他们的目标是要「瘫痪」机场。这和香港反送中示威者9月发起的行动宗旨相同。

独派示威者可以透过Telegram，下载午后航班的登机证，如此一来他们就能通过机场安检。

虽然仅少数示威者成功进入航厦，但有约1万人聚集在外，阻止机组人员上班，并迫使超过100个航班停飞。

在香港，示威者还购买机票以进入航厦。

「民主海啸」在其中一则讯息中，以主题标签（hashtag）#像水一样（#BeWater）作为结尾。这是香港示威者所发想出的抗议策略口号，关键是速度和行动难以预测。

这句源自香港已故功夫传奇李小龙的口号，在加泰隆尼亚推特上疯传。

加泰隆尼亚自治警察部队（Mossos d'Esquadra）发言人告诉法新社，独派示威者「有时」使用雷射笔对抗巴塞隆纳警察，而这种方法「在这里非常罕见」。使用雷射笔也是反送中示威常见的抗议手法。

许多加泰隆尼亚示威者称香港反送中抗议活动是他们的灵感泉源。

62岁的桑托斯（Victoria Santos）16日在巴塞隆纳一场示威活动告诉法新社：「民众现在必须上街，所有起义都从那里开始，看看香港。」

加泰隆尼亚「民族日报」（El Nacional）专栏作者巴贝塔（Jordi Barbeta）上个月在评论文章中写道：「香港提供一个范例，显示如何引起全球关注地方冲突。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram