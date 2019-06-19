此内容发布于2019年6月20日 上午12:50

（法新社平壤20日电） 根据中国中央电视台报导，中国领导人习近平出发前往平壤，展开为期2天的国是访问。这是中国国家主席14年来首度访问北韩。

根据央视，习近平在夫人彭丽媛、外交部长王毅等官员陪同下，于北韩当地上午11时40分抵达平壤。随行的还有两名高级外交官员，以及国家发展和改革委员会主任何立峰。

中国是北韩最大盟友，此行正值美国试图说服平壤放弃核武，朝鲜半岛紧张再起之际，而习近平的到访可能为北韩深受制裁所苦的经济，带来新的援助措施。和华府陷入贸易战的北京，也替本身与平壤的「正常」贸易及商业关系辩护。

尽管北韩一再以核武试验及飞弹试射挑衅，让北京支持联合国对北韩祭出制裁，但此行是北韩领导人金正恩与习近平过去一年多来第5度会面。金正恩先前多次造访北京，并呼吁放松国际制裁。

习近平料将与金正恩召开峰会，并前往两国友谊塔致敬。这个地标纪念1950年至1953年韩战期间，与北韩并肩作战的中国军队。

此行是展现中国在北韩影响力的契机。

川普与金正恩2月川金二会在未达协议下破局，双方未能就平壤以放弃核武，交换松绑制裁达成协议。

分析家表示，金正恩多次前往北京访问，习近平不急着回访，而在决定前往平壤访问前，花了点时间观察金正恩与川普之间的非核化谈判发展。

南韩庆南大学北韩研究教授林乙哲（Lim Eul-chul ，音译）表示：「对北韩而言，即将到来的会面将向美国展示中国的支持，并向华府传达，它应该停止（对北韩）施加最大压力。」

北京本身和美国的贸易谈判也在上个月陷入瓶颈。习近平从平壤带着影响力返国后，将在下周于日本举行的20国集团（G20）峰会上，与川普举行峰会。

新加坡国立大学教授柳墉昱（Yongwook Ryu）表示，习近平如果试图拿北韩当成跟川普谈判的筹码，会是「大错特错」，因为川普将国安问题与经济问题分开。

中国外交部发言人陆慷驳回外界认为北京可能利用平壤关系向美国施压的传闻，说「有这样想法的人可能想多了」。

北京清华卡内基中心北韩专家赵通（Zhao Tong）表示，他不认为习金会对于非核化会有任何「具体讨论」，因为「中国与北韩之间没有足够的互信」。

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