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此内容发布于2018年7月5日 下午9:20 最后更新 - 2018年7月5日 -21:20

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普政府正努力使美墨边界无证移民家庭尽速团圆之际，卫生及公共服务部（HHS）部长艾萨今天表示，他们正对多达3000名与父母分离且被拘留的移民孩童进行DNA检测。

艾萨（Alex Azar）透过电话告诉记者，他们正「使用DNA检测迅速且准确地鉴定亲子关系」。他的部门团队指出，是采用刮取口腔黏膜细胞的「无害」方式进行检测。

美国政府为无证移民检测DNA，通常是在没有出生证明或其他文件情况下的最终手段。

由于法院下令5至17岁移民要在26日前和双亲团聚，且还要在10日前让大约100名5岁以下孩童与父母团圆，因此官员使用DNA检测来加速程序。

艾萨没有透露与父母分离的拘留孩童确切人数，只说这项数据是「少于3000名」的未成年人，且他们受到「妥善」照顾，每天都有三餐跟点心，还有运动及休闲娱乐时间。

HHS助理部长怀特（Jonathan White）指出，DNA检测结果只会用来帮助孩童和父母团聚。

但批评人士警告，这些年幼孩童没有能力反对DNA检测，且基因资料可能会在未来被用于监控。他们还说，DNA检测政策代表着，这些移民首度被拘留时，政府根本没做好登记工作。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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