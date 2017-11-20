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此内容发布于2017年11月20日 下午12:50 最后更新 - 2017年11月20日 -12:50

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天宣告，北韩是恐怖主义资助国，藉以将金正恩领导下拥核自重但处境孤立的北韩政权重新列入美国锁定的敌国黑名单。

川普宣告：「早该这么做了，多年前就该这么做了。」他是在白宫一项部长级会议展开时作此宣布。

北韩现已遭到美国与联合国各种制裁，如今被戴上资助恐怖主义的帽子，不会立即对北韩造成太大经济冲击。

但美国官员认为，这可对北韩、尤其是未能充分实施现有制裁措施的其他国家加大压力。

川普说：「北韩除了以核武毁灭威胁这个世界外，还一再支持国际恐怖主义，包括在他国境内从事刺杀行动。」

他并强调相关案例：「我们今天在采取这个作法的同时，想起了（遭北韩监禁并在返美后死亡的大学生）温毕尔（Otto Warmbier）和其他受到北韩压迫之害的人。」

川普说：「财政部将对北韩宣布进一步制裁措施，，这会是一大制裁。此事将在未来2周期间进行，这将成为制裁最高点。」

「北韩政权必须守法，终止非法的核子弹道飞弹研发计画，并停止对国际恐怖主义的一切支持，而这是北韩目前没做到的事。」

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