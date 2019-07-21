此内容发布于2019年7月21日 上午10:05

（法新社匈牙利凯斯特海伊21日电） 匈牙利一位屋主在位于战时犹太人居住区的房子中挖到大量独特古代及罗马帝国钱币，但收藏家据信恐已在大屠杀中丧命，为历史学家解开宝藏背后的谜团带来难题。

研究人员对发现这2800个跨越时代及大陆的金银硬币感到兴奋，但也不知道这些宝藏是谁收藏并藏匿于此。目前推测，硬币出土处的前屋主疑为收藏家，不过恐怕在大屠杀中丧命，让事情更扑朔迷离。

根据匈牙利犹太人组织，这堆物品也暴露出我们对第二次世界大战时的匈牙利犹太人所知甚少。

挖到宝的这栋房屋位于匈牙利首都布达佩斯西南方190公里处的凯斯特海伊（Keszthely），现任屋主2月在地下室工作时，偶然发现这堆硬币。

目前展示这些物品的凯斯特海伊巴拉托尼博物馆（Balatoni Museum）馆长亚瓦西（Balint Havasi）说，这堆宝藏可能遭犹太人屋主藏匿于此，而他可能在1944 年被送往德国纳粹的死亡集中营。

亚瓦西表示：「这是无价的收藏，并且也可能帮我们了解大屠杀。」

现任屋主在给博物馆的信中解释，他们在地下室挖洞抽取地下水时发现这些东西。「我们慢慢挖出5个小心密封并埋藏的玻璃罐。打开其中一个罐子后，映入眼帘的是个惊人景象，就像童话故事：有数以百计的硬币，是真的宝藏。」

「我们希望有一天，它能回到合法所有人手中。」

根据博物馆，宝藏发现者要求匿名，馆方也拒绝透露这栋房子的确切位置。

亚瓦西表示，尽管这些硬币没有经过估价，这些收藏「在地理分布上、从古代至20世纪的时间跨度上，以及数量上都相当独特」。

在罐中发现的珠宝雕刻显示，这些物品可能属于二战前凯斯特海伊的着名犹太商人波拉克（Pollak）家族。但一度在这个城镇相当兴旺的犹太人几乎都在大屠杀中丧命，目前没有追踪到可能屋主的后裔。

为了找到波拉克家族后代，博物馆计划将这份收藏数位化，并争取档案管理员及历史学家爬梳波拉克家族谱。若无法找到所有人，这批收藏所有权归国家。

亚瓦西表示：「我们希望展览会传达有关这些硬币的消息，让合法所有人现身。」

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