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此内容发布于2018年6月20日 上午1:50 最后更新 - 2018年6月20日 -01:50

（法新社北京20日电） 根据今天公布的调查，北京虽承诺开放市场，欧洲企业在中国的经商环境却越见艰困，约半数欧企表示，过去这一年，在中国的生意越来越难做。

这份研究的公布，正逢美国似乎渐渐退出世界舞台，而中国国家主席习近平想让中国这个世界第2大经济体站上全球化最前线之际。

欧洲企业的连串抱怨，包括法律环境混沌不明、劳工成本更高、监管环境让人头痛、大部分在中国的全球网路都受「防火长城」审查等等。

根据中国欧盟商会（European Union Chamber of Commerce in China）报告：「随着经济成熟，中国经商环境经年累月的无效率更见明显。」

中国欧盟商会主席何墨池（Mats Harborn）也呼应这些担忧说：「监管环境事实上抑制了经济。」

网路安全新规范让翻墙代价更高，企业必须登入更昂贵的「私人虚拟网路」（VPN）。这个政府核可的网路可让使用者规避过滤器，进入全球网路。

2/3企业认为，中国的审查措施挡住特定网路，对他们的生意造成负面冲击。

「中国自称是全球化领袖，高谈整合的重要性，他们的网路安全法却制造许多问题。」

这份调查发现，4成8欧洲企业认为，过去12个月，在中国「越来越难」做生意。

约1/5自称是强制技术转移的受害者。美国强烈谴责这项措施，已针对此事展开调查，并扬言课徵关税作为报复。

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