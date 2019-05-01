（法新社华盛顿1日电） 美国警方今天表示，北卡罗来纳大学（University of North Carolina）校园发生枪击案时，21岁学生郝尔（Riley Howell）为救其他同侪力抗枪手，不惜牺牲自己的性命。

夏洛特-麦克伦堡（Charlotte -Mecklenburg）警长普特尼（Kerr Putney）表示，有关当局仍试图厘清枪手犯案动机。昨天发生的校园枪击事件，造成郝尔和另一名19岁学生帕利耶（Ellis Parlier）丧生，另4人受伤，其中3人至今仍情况危急。

22岁犯嫌泰瑞尔（Trystan Terrell）曾是学校学生，在北卡罗来纳大学夏洛特（Charlotte）校区开枪后被捕，面临2项谋杀罪及4项谋杀未遂罪罪名。

普特尼表示，已将郝尔的英勇行径告诉他的父亲。他说：「当我亲自和（郝尔）爸爸说话时，以同样身为一名父亲的立场，我希望能找到更多言语形容。」

普特尼说：「我有告诉他，我们非常重视此事，也会追查到底。我们向他保证会找到背后原因。我们将让他们得到宽慰。」

普特尼指出：「（郝尔）做了我们训练人们该做的事。」接着表示：「你要不就是逃离现场、找地方躲起来，或是和攻击者对抗。」

无处可逃或藏躲的郝尔，决定选择他唯一能做的事，与凶嫌对抗。

普特尼说：「但在他对抗下，可能未令攻击者缴械。不幸地，他在过程中丧命。然而，他的牺牲挽救不少性命。」

泰瑞尔被补并带往警局后，一名电视台记者问他发生什么事。他说：「我就是到了他的教室，然后朝他们大伙开枪。」（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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