北欧登山客摩洛哥遇害 主嫌是伊斯兰激进分子

此内容发布于2018年12月22日 上午7:20

（法新社马拉喀什22日电） 两名北欧登山客在摩洛哥惨遭杀害，主嫌之一是水电工，3年前信奉激进教派后，不愿再与女性握手；另一名是木匠，在变成伊斯兰派激进分子之前还爱喝酒。

摩洛哥当局17日在高阿特拉斯山（High Atlas）寻获两名北欧女子遗体数小时后，在马拉喀什（Marrakesh）逮捕到的第一名嫌犯，是水电工卡亚利（Abderrahim Khayali）。

两名女子为24岁的丹麦学生叶斯波森（Louisa Vesterager Jespersen）以及28岁的挪威籍尤兰德（Maren Ueland）。据熟悉调查进展的消息人士透露，其中一名被害人遭斩首。

当局20日表示，他们另外逮捕木匠瓦济亚德（Younes Ouaziyad），还有街头小贩阿法提（Rachid Afatti）和埃鸠德（Abdessamad Ejjoud），他们都涉嫌「恐怖主义行为」。

检方表示，这4名男子年龄介于25到33岁，他们在行凶前拍摄效忠伊斯兰国（Islamic State）圣战团体的影片。

卡亚利被捕的消息让他在阿祖济亚（Al-Azzouzia）的朋友和亲戚大吃一惊。阿祖济亚是马拉喀什市内贫困区。

卡亚利46岁的姑姑说：「我不敢相信。」她说，卡亚利「原在一间饭店当水电工」，但因为饭店提供酒精饮料，与禁止信徒饮酒的伊斯兰教法相违背，他因此辞职。

她说，33岁的卡亚利3年前信奉萨拉菲主义。萨拉菲主义是激进的伊斯兰教思想，在摩洛哥许多贫困地区生根。卡亚利信奉萨拉菲主义后，拒绝与女性握手，或周围有男人时，不准女人在场。

另一名嫌犯瓦济亚德现年27岁，一年多前变得激进。一名亲戚说：「他以前会督促我们（一日五次的）祈祷，但他信奉萨拉菲主义前，平日抽烟又爱喝酒。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting