此内容发布于2019年4月23日 上午1:50

（法新社伦敦23日电） 北爱尔兰异议共和派团体「新爱尔兰共和军」（New IRA）今天在「爱尔兰时报」发布声明承认，他们在上周伦敦德利暴乱中造成北爱尔兰记者麦基（Lyra McKee）身亡。

新爱尔兰共和军在刊登于爱尔兰时报（Irish Times）的声明中说：「我们在此就麦基身亡向她的伴侣、家人和朋友致上完整与诚挚的道歉。」

异议共和派18日晚间在北爱第2大城伦敦德利（Londonderry）的克里根（Creggan）住宅区与警方发生冲突，29岁的麦基头部中弹。

新爱尔兰共和军承认犯案时，试图将他们的行动合理化，声称麦基是在他们攻击「敌对势力」期间身亡，并指控警方先挑衅引发暴乱。

他们在声明中说：「在攻击敌对势力时，麦基站在敌对势力旁边，不幸遇害。」

根据爱尔兰时报，新爱尔兰共和军的声明还说：「18日晚间，荷枪实弹的英国部队入侵克里根挑起暴乱后，新爱尔兰共和军派出自愿者交涉。」

麦基身亡后，北爱尔兰6大政党罕见发布共同声明，包括敌对的联合派与共和派，他们已有两年多一直无法组成委任分权政府。

声明说：「破坏过去20年获得各地民众大力支持的进展，是毫无意义且无用的行为。」

麦基之死是震撼北爱的最新一起暴力升高案例，发生于复活节周末前夕。反对英国势力进驻北爱的共和派，当时在纪念1916年反对英国统治的复活节起义周年。

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