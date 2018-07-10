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此内容发布于2018年7月10日 上午10:35 最后更新 - 2018年7月10日 -10:35

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧洲理事会主席图斯克今天隔空对美国总统川普传达直率的讯息说：「珍视你的盟友」。川普订今天稍晚抵达布鲁塞尔参加北大西洋公约组织（NATO）峰会。

川普近日来提高对欧洲防卫开支的批评，强调有多个欧洲联盟成员国未能达到所同意的投资目标。川普这番言论令人忧心，北约峰会恐导致这个跨大西洋联盟再起纷争。

图斯克（Donald Tusk）在签署新的欧盟和北约合作协议的仪式上，利用机会向川普传达私人讯息。

曾任波兰总理的图斯克说：「川普总统长期以来几乎天天批评欧洲，我要直接告诉他：美国现在没有、未来也不会有比欧洲更好的盟友。我们在防卫上的开支远高过俄罗斯，和中国则相当。」

「亲爱的美国，珍视你的盟友，毕竟你们的盟友不是那么多。」

他最后提醒大家，在2001年美国遭到911恐怖攻击事件后，欧洲部队与美国人在阿富汗并肩作战，并有人员阵亡。

图斯克说：「我们明天在北约峰会会面时，请记住这点。最重要的，当你在赫尔辛基会晤（俄罗斯）总统蒲亭（Vladimir Putin）时，应该看清楚谁是你的战略朋友，而谁是你的战略问题。」

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