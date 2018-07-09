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此内容发布于2018年7月10日 上午12:50 最后更新 - 2018年7月10日 -00:50

（法新社布鲁塞尔9日综合外电报导）北大西洋公约组织（NATO）峰会11、12日将在布鲁塞尔举行，北约成员国负担多少国防经费的争论将笼罩整个峰会，美国总统川普料会直截了当要求盟邦提高军事预算。

川普一再抨击北约的欧洲成员国和加拿大未能兑现承诺，没有将国防经费占国内生产毛额（GDP）的比重提高至2%。他今天再度为此开炮。

然而，原始的经费数据没有将各国相对的经济规模纳入考量，北约成员国也依据各自的GDP做出国防预算承诺。

2006年北约各国国防部长就一项准则达成共识，即他们应该支付占GDP至少2%的国防经费。但随着金融危机来袭，许多国家也删减军事预算。

从GDP和原始数据来看，美国是目前为止为北约缴交最多军费的，2017年国防预算占GDP约3.57%。

希腊以2.36%排名第2，只不过经济规模小了许多，再来是英国的2.12%和爱沙尼亚的2.08%。

欧洲经济火车头德国的1.24%未达标，招致川普严厉批评。不过国防部长马提斯（Jim Mattis）上个月称赞德国增加武装部队预算的努力。

德国经济规模庞大，相较于希腊的仅2500亿美元，2017年GDP总额约达4兆美元，因此让德国总理梅克尔难以迅速提高国防预算占GDP的百分比。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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