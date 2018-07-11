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此内容发布于2018年7月11日 上午7:20 最后更新 - 2018年7月11日 -07:20

（法新社布鲁塞尔11日电） 美国总统川普今天在比利时布鲁塞尔举行的北大西洋公约组织（NATO）高峰会一开始，便激烈抨击德国，指德国因「不当」的天然气交易合约而沦为俄罗斯的俘虏。

川普扬弃早餐会议的礼节，激烈批评德国和其他盟邦未能分摊费用，似乎令北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）措手不及。

川普表示：「德国已成为俄罗斯的俘虏，因为德国有这么多的能源来自俄国。」他指的是德国和俄国达成的北溪天然气2号管线（Nord Stream II）协议。

川普说：「全球都在议论此事，大家说，我们花费数十亿美元保护你们，你们却支付数十亿美元给俄罗斯。」

他并说：「德国已被俄国完全控制。」

川普预定16日在芬兰首都赫尔辛基会晤俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），展开两人的首次峰会。此时美国国内正调查，川普竞选团队是否与俄国勾结。

德国经常遭到川普攻击，川普指控德国的国防支出不足，只会占美国的便宜。

川普接着再次比较广泛地指控北约全体，未能支出足够的经费。

他说：「我们保护德国、法国以及每一个国家…数十年来都是如此。我们再也无法忍受这样的事，这是不恰当的事。」（译者：严思祺/核稿：张佑之）

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