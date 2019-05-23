此内容发布于2019年5月23日 上午11:06

（法新社伦敦23日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天告诉俄罗斯和其他潜在敌人，西方军事同盟北约已经准备好动用一切手段来回应网路攻击。

英国和荷兰今天举行欧洲议会（EP）大选，北约成员国对于干预选举一事保持戒备。史托腾柏格（Jens Stoltenberg）此时说出这番言论。

西方盟友指控俄罗斯试图影响2016年美国总统大选结果，并利用网路科技破坏乌克兰的基础设施。莫斯科当局否认相关指控。

史托腾柏格表示，「为了让吓阻能充分发挥作用，必须让潜在攻击者明白，我们在网路空间受到攻击时，不会局限于在网路空间回击。」他与英国外相韩特（Jeremy Hunt）在伦敦召开联合记者会。

韩特表示，过去18个月，英国国家网路安全中心（National Cyber Security Centre, NCSC）与北约16个成员国分享俄罗斯恶意活动的详细情资。北约共有29个成员国。

他指控俄罗斯「代理人」于2014年，试图对乌克兰投票系统动手脚并延迟总统大选最终结果出炉。

「近期事件显示，我们的对手认为，民主选举是开放社会的关键弱点。」

史托腾柏格和韩特拒绝明言北约可能会采取什么动作回击。北约是冷战时期军事同盟，俄罗斯仍视北约为头号国家安全威胁。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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