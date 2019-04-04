此内容发布于2019年4月5日 上午1:20

（法新社华盛顿4日电） 北大西洋公约组织（NATO）今天表示，已准备采取新行动对抗俄罗斯「侵略」。此言显示尽管这个西方联盟存在其他歧见，仍在成立70 周年纪念日当天找到团结讯息。

北约29国外交部长在华府的两天会谈结束后，发表联合声明表示，他们面临「难以预测且富有挑战性的安全局势」，这包括「更具侵略性的俄罗斯」。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，盟国批准新监督举措及黑海海上演习，以支持乌克兰及乔治亚。乌克兰和乔治亚可能加入北约，这两国皆面临俄罗斯力挺的分离主义派势力。

史托腾柏格敦促俄罗斯，归还去年11月在克里米亚附近扣留的3艘乌克兰海军舰艇及船员。俄罗斯2014年并吞克里米亚半岛，此举不受国际认同。

史托腾柏格告诉记者：「我们正加强在黑海地区的行动。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，北约成员国同意研究策略，对付俄罗斯非传统作战。俄罗斯被控干预一连串西方国家选举。

蓬佩奥表示：「（俄罗斯总理）蒲亭（Vladimir Putin）心怀帝国主义的黑暗梦想，从他入侵乔治亚及乌克兰、干预叙利亚局势，现在介入委内瑞拉政局，一切显而易见。他想分裂我们的联盟并削弱我们的民主决心。」

蒲亭则反批北约透过向东扩张进入前苏联国家构成威胁，并指控美国策划政变，力图罢黜委内瑞拉左翼领导人马杜洛（Nicolas Maduro）。

俄国抨击黑海计画，并在适逢北约成立纪念日的声明中表示遗憾，说北约「无意放弃与俄罗斯的政治与军事对峙」。

俄国外交部表示：「该是停止『东方威胁』老调重弹的时候了。为了和平，这个世界必须让军事及政治紧张降温。」

Neuer Inhalt Horizontal Line