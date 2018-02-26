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此内容发布于2018年2月26日 上午2:35 最后更新 - 2018年2月26日 -02:35

（法新社南韩平昌26日电） 北韩选手在本届冬季奥运空手而归，然而有分析家指出，拥有核子武器的北韩政府在外交手腕上应该获得金牌，但冬奥促成两韩关系缓和将会是短暂的。

北韩派出22名选手参加南韩平昌冬奥，但大多数选手成绩不佳，且南、北韩仓促成军的女子冰球联队出赛5场全部输掉，总计只拿下2分，失分高达28分。

但有分析家指出，对北韩来说参加冬奥目的从来不是赢得奖牌。

位于首尔的北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授具甲佑（Koo Kab-Woo）表示：「这完全是为了塑造形象。」

「他们证明自己不是『无赖国家』，而且还能应付制裁。」

北韩领导人金正恩的胞妹金与正参加冬奥开幕式，这项旅程是平壤当局魅力攻势的亮点。金与正是韩战1953年结束以来，首位踏上南韩土地的金氏家族成员。

南韩国民大学（Kookmin University）教授兰科夫（Andrei Lankov）表示：「她是传递讯息的完美人选，而这正就是她所做的。」

他还说：「金与正邀请文在寅总统参加高峰会，而且她笑的很灿烂。」她给人留下很好的印象，这正是「北韩想要的」。

本届冬奥缓和两韩关系，并促成一连串的跨境交流，尽管南韩总统文在寅未立即接受金正恩邀请前往平壤参加高峰会。

但兰科夫指出：「主要问题不在南北韩之间。主要问题在于北韩与美国之间。」

「因此，北韩和南韩再多的谈判也无法带来任何重大改变。」（译者：陈彦钧/核稿：刘淑琴）

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