此内容发布于2019年3月7日 下午7:50

（法新社华盛顿7日电） 卫星影像显示北韩关键的火箭发射场似乎恢复运作，但美国资深官员今天表示，美国仍坚信在总统川普「第一个任期」结束前，有可能达成北韩「全面、可验证非核化」的目标。

美国专门研究北韩问题的网站「北纬38度」（38 North）和智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）以商业卫星影像追踪北韩火箭发射场情形。他们表示，上周川普与北韩领导人金正恩在越南河内的峰会之前，火箭发射场就已开始运作。

川普今天在白宫接待来访的捷克总理巴比斯（Andrej Babis），回答记者询问时简短表示，他对金正恩及北韩核武活动消息「有点失望、有一点点」，但又说「再看看吧，大概约一年再告诉你们」。

一名国务院资深官员今天告诉媒体，华府十分希望尽快恢复谈判，但必须给予北韩谈判人员比峰会前还多的空间。

他说，美国政府没有人提倡对北韩采取渐进式手段，北韩只有全面非核化才能融入全球经济、改善与美国关系并拥有长久和平的政权。

这名官员说：「基本上，我们真的需要看见有意义和可验证非核化步骤的进展，必须快点看到。这是我们的目标，也是为何能看到相关谈判的动力。」

这名官员说，美方仍认为在川普2021年1月结束的首任任期内，能达成北韩全面非核化目标。他也表示，尽管他未必赞同北韩西海发射场再度运作的结论，但只要有使用这座发射场，就是违背对川普的承诺。

他说：「我们正在监督西海卫星发射场的发展动态，我们绝对会要求（北韩）对此举目的做出解释。」（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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