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此内容发布于2018年7月7日 下午11:50 最后更新 - 2018年7月7日 -23:50

（法新社东京8日电） 经与北韩进行两天的密集会谈后，美国国务卿蓬佩奥称谈判颇有成果。不料他才刚转赴日本，北韩外交部便怒斥华府提出快速弃核这种如「流氓般」的要求，双边和平进程再度生变。

有若干美国官员私底下暗示，北韩的声明是一种谈判策略。但北韩这两天祭出戏剧化的友好姿态后，似又回归传统强硬立场。

平壤曾表示已摧毁一座核试场，这项让步当时让川普盛赞这是和平的胜利。如今北韩哀叹蓬佩奥无疑不愿做出对等妥协。

声明斥川普片面下令停止美国与南韩的联合战争游戏只是表面作为，并指美方让步「具高度可逆性」。

北韩外交部还抨击美国谈判代表「从未提到」以和平条约正式终结1953年的韩战。

声明指出，「我们原以为美方会提出与美国北韩领导人峰会及相关会谈精神相符的建设性计画」。

「但是我们是如此天真地盼望，以至容易上当。」

蓬佩奥虽称这次会议成功，但关键是，他并未提供北韩将如何落实「非核化」这项峰会承诺，以换取美国安全保障的任何新细节。

蓬佩奥说：「这些都是复杂的议题，但我们几乎在所有核心问题上取得进展，若干范畴甚至获致重大突破，至于其他方面，则有更多的工作要做。」

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