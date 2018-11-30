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此内容发布于2018年11月30日 上午3:20 最后更新 - 2018年11月30日 -03:20

（法新社河内30日电） 北韩外交部长李容浩今天正式访问越南，封闭的北韩试图向一党专政的越南汲取战后经济改革经验。越南因改革而转变为亚洲成长最快的经济体之一。

根据国营媒体和外交消息人士，李容浩可望在河内拜见越南领导人，并参访一座高科技园区，同时与农业专家交谈。

北韩因受到大规模制裁及多年自我孤立，而致经济长期凋蔽。韩联社报导，如今北韩试图从越南1980年代开始推动的经济改革「革新」（Doi Moi）吸取经验。

越南因推行市场改革、对外资开放并签署自由贸易协定，而使经济蓬勃发展，过去10年国内生产毛额（GDP）成长率维持至少5%。

与此同时，越南维持一党专政体制，抓紧权力，对不同政见鲜少包容。专家指出，这样的发展模式可能对北韩具有吸引力。

越南问题专家塞尔（Carl Thayer）指出，北韩可能是趁目前对外关系解冻的时机来扬弃核武计画。透过领导人金正恩与美国总统川普划时代会谈等对美国与南韩的连串谈判，北韩改善了对外关系。

身为澳洲坎培拉新南威尔斯大学（University of New South Wales）政治学荣誉教授的塞尔表示：「北韩正趁着目前不核试的时机，来修补对外关系，以期摆出国际社会值得尊敬成员的姿态。」（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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