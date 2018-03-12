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此内容发布于2018年3月12日 上午8:05 最后更新 - 2018年3月12日 -08:05

（法新社首尔12日电） 美国总统川普将与北韩领导人金正恩见面一事，引发各地媒体高调报导，平壤却自始至终保持沉默；分析家指出，北韩这是要做好准备蓄势待发，并为自己保留转圜余地。

川普上周同意在5月底前与金正恩见面，讨论平壤非核化事宜，还预告两人会谈将取得「巨大成功」。平壤为换取安全保障，才愿将非核议题放上台面。

但这项不合常规的宣布，是由南韩特使在白宫草坪上发表，当时并无美方官员在场，华盛顿也是事后才证实宣布内容。

距那时已过了72小时，北韩不仅没有发表任何评论，官方媒体对此也绝口不提。

南韩东国大学教授高有焕（Koh Yu-hwan）说：「这是川普单方面的声明。」他也表示，靠首尔扮演中间人，「金正恩不过是对他捎了个口信罢了」。

高有焕告诉法新社：「对北韩而言，这不算是正式协议。所有事情都还未定。对他们来说，官方声明得建立在政府层级的协议上，内容得包括议程和地点。」

他也表示，这套规则也适用在首尔宣布的两韩4月峰会。

高有焕进一步指出，在促成北韩与华府会谈方面，平壤不会想让南韩居功；北韩在直接连系美国前，也不会发出任何声明。

相较之下，川普则是心痒难熬，很想宣扬这场可能发生的会面，形成鲜明对比。

川普不仅大赞自己成功将孤立的北韩政权拉上谈判桌，也坚信北韩是在「寻求非核化」，而金正恩愿意「谈和」。

但分析家警告说，平壤的沉默不语，赋予他们做出下一步的「最大选择权」。

威灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）国防专家杰克森（Van Jackson）表示：「北韩不想自缚双手，或许下任何承诺。」

「不管是来自北韩或南韩，我们对于私下传递的讯息都应谨慎以对。」

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