（法新社平壤10日电） 北韩今天举行最高人民会议选举，但由于各选区选票上都只有一位获执政劳动党认可的候选人，选民能做的仅是在国父金日成与其子金正日的肖像注视下，默默排队把票放入投票箱。

北韩每5年举行一次最高人民会议选举，最高人民会议是橡皮图章似的立法机关。

根据北韩中央通信社（KCNA），上一次最高人民会议选举的投票率是99.97%，无法克尽国民义务的只有投票当天不在国内的北韩「选民」。选民对唯一候选人的支持率则是100%，符合国家对人民「团结一心」的要求。

劳动党党报「劳动新闻」（Rodong Sinmun）的社论强调，选民「应秉持对党和领导人的忠诚、对朝鲜民主主义人民共和国的绝对支持，以及愿与社会主义生死与共的意志，（对候选人）投下同意票」。

今天的投票虽然没有胜负难料的高潮迭起，却不乏节庆气氛：平壤街头有配戴红领巾的儿童游行，鼓励民众投票；投票站甚至有乐团演奏，还有着传统服饰的妇女在尽了投票义务后，迳自跳起舞来。

共计687个席次的北韩最高人民会议由执政的劳动党牢牢掌握，仅少部分席次被「分配」给名义上与劳动党结盟的社会民主党（Korean Social Democratic Party）和天道教青友党（Chondoist Chongu Party），以维持「民主」表徵。

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