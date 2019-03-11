此内容发布于2019年3月11日 上午1:20

（法新社首尔11日电） 卫星影像显示北韩可能正在准备发射长程飞弹或是太空火箭，引起国际社会提高警戒。南韩军方今天说，正在密切监控北韩相关设施。

分析报告指出，沙门洞（Samundong）飞弹研究设施和西海（Sohae）火箭测试场活动频繁。北韩若有任何发射行动，恐使断断续续进行的非核化谈判陷入混乱。

南韩合同参谋本部发言人说，南韩正与美国密切合作，「密切追踪和检视所有动态，其中包括发射飞弹」。

美国全国公共电台（NPR）报导，2月22日在沙门洞拍到的卫星影像显示，现场停有卡车等车辆，还有轨道车和起重机。

加州蒙特瑞「密德伯里国际研究学院」（Middlebury Institute of International Studies）东亚禁止核武扩散计画（East Asia Nonproliferation Project）主任路易斯（Jeffrey Lewis）告诉全国公共电台：「当你把这一切汇集在一起后，真的看起来像是北韩正在建造火箭。」

2012年建造、位于平壤郊区的沙门洞飞弹研究设施，协助开发长程飞弹和太空运载火箭。

火星-15型（Hawsong-15）洲际弹道飞弹就是沙门洞飞弹研究设施制造的，分析家一致认为火星-15型射程可涵盖美国本土全境。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

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