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此内容发布于2018年3月7日 上午1:35 最后更新 - 2018年3月7日 -01:35

（法新社首尔7日电） 南韩媒体今天审慎欢迎平壤当局提议共商无核化问题，但也警告最大问题在于北韩的诚意。

北韩领导人金正恩告诉到访的南韩总统特使郑义溶（Chung Eui-yong），「倘若对北韩的军事威胁已全然消除，北韩政权的安全也获得保证」，平壤「没有理由」紧抱核武。

郑义溶在记者会上说，金正恩有意与美国讨论无核化问题，还说北韩愿意在会谈期间停止进行核子及飞弹测试，两韩也商定于下个月举行高峰会。

长久以来，平壤一再强调绝不会把核武计画放上谈判桌。

南韩保守派「朝鲜日报」（Chosun Ilbo）在社论中说：「这项协议有正向的一面。」

但这份报纸也说：「这项重要议题仍有一个问号，那就是北韩是否真心想要谈判放弃核武。」

这篇社论谈到，北韩在2005年的协议中，承诺朝着「可核实、不可逆且完全」无核化的目标迈进，却在一年后进行核试。

文章警告，平壤可能藉由一面与南韩接触，企图削弱国际制裁，一面争取时间，进一步研发核武。

「倘若这般情节真实上演，南韩和国际社会将再次正中北韩下怀。」这篇社论的标题说：「我们将终结作为核人质的劣势，或再次上当？」

亲商的「中央日报」（JoongAng Ilbo）说，除非两韩第3次举行的高峰会能促使北韩无核化，否则会谈没有意义。

报导说，自南韩总统文在寅去年5月上任以来，北韩已进行12次飞弹与核子测试，还说平壤提议会谈的目的在于避免制裁。

报导还说：「假如北韩真的希望和平能在朝鲜半岛生根发芽，就应该采取具体措施，迈向无核化。」

立场独立的「韩民族新闻」（Hankyoreh）则抱持较乐观态度，赞赏这是「一项具有重大意义且超越所有预期的成就」；还说这项协议「替未来落实无核化铺路」。（译者：刘文瑜/核稿：徐崇哲）

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