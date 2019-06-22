此内容发布于2019年6月22日 上午6:05

（法新社首尔22日电） 北韩今天表示，平壤和北京的关系是「所向无敌」，因为两国都曾受到日本统治。中国国家主席习近平昨天离开平壤，结束具有高度象徵性的出访。

美国总统川普和习近平下周将在日本大阪20国集团（G20）峰会见面，北韩执政共产党机关报「劳动新闻」（Rodong Sinmun）此时做出这番评论。

随着北京和华府就贸易问题僵持不下，中国想要提醒川普，北京对拥有核武的平壤具有影响力，同时中国越来越关注美国在东亚地区的关键盟友日本，以作为对抗美国日益增长保护主义的屏障。

东京、北京以及两韩之间关系，依然受到20世纪上半叶日本对外扩张政策的深刻影响，平壤官媒几乎每天都在批评日本。

劳动新闻今天以5页篇幅报导习近平访问平壤的第2天，还刊出一篇社论述说「对日抗战神圣时期如何造就朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）和中国的情谊基础」。

劳动新闻写道：「朝鲜民主主义人民共和国和中国关系是一种所向无敌的友谊，坚定结合军事同袍情谊及信任。」

习近平本周稍早也罕见投书劳动新闻，这篇投书文章指出，两国公民共同反对「外国入侵」，并且在追求社会主义一事相互支持。

如同北韩一样，北京共产党当局也经常就历史问题指责东京。

平壤进行核武计画且北京随后支持联合国对北韩制裁，导致两国关系恶化后，习近平是14年来首位访问北韩的中国最高领导人。

北韩领导人金正恩去年展开一连串外交活动时，习近平是他第一个会晤的国家领导人。中国也是北韩主要贸易伙伴和重要援助的提供国。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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