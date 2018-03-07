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此内容发布于2018年3月7日 下午10:05 最后更新 - 2018年3月7日 -22:05

（法新社东京8日电） 日本首相安倍晋三今天警告，北韩提议与美国展开非核化会谈，可能只是拖延时间的技俩，强调平壤当局必须采取「具体」措施。

安倍晋三说，为了谈而谈「没有意义」。这是自北韩与南韩似乎取得外交突破以来，安倍首度对此公开发言。

安倍告诉国会议员：「我一再强调，我们必须创造向北韩施加最大压力的局势，这样北韩才会想跟我们谈。」

他说：「然而…实情是，北韩过去曾（在谈判期间）争取时间，发展核能力与飞弹。」

持鹰派立场的安倍说：「为了谈而谈没有意义，我们不应北韩对会谈持开放态度就放松制裁。」

搭着平昌冬季奥运顺风车，朝鲜半岛局势迅速融冰，目前最新发展是，北韩表示将考虑放弃发展核武，以换取安全保证。

然而，分析师警告，美国与北韩达成核武协议的道路将充满荆棘与不确定性。

日本是美国在亚洲的亲密盟友，位于北韩飞弹的直接发射路径上，2017年发生飞弹两度飞越领土，因此勃然大怒，使得情势升高到剑拔弩张局面。

尽管紧张局势最近缓和下来，安倍声明日本立场没有改变，「北韩必须展现迈向非核化的具体行为，承诺放弃核子计画，透过彻底、可检验且不可逆的方式。」

安倍说，他期待南韩特使下周访问日本时，向他简报与北韩会谈的内容。

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