北韩涉侵犯人权 美制裁金正恩亲信等3官员

此内容发布于2018年12月11日 上午12:20

（法新社华盛顿10日电） 美国今天对3名北韩官员祭出制裁，宣布北韩政权的人权纪录为全球最糟，显示总统川普拉拢北韩政权的政策突然出现转变。

川普政府表示，在国会要求之下，政府将扣押北韩领导人金正恩左右手崔龙海（Choe Ryong-Hae）与涉及箝制言论自由的另两名北韩官员的美国资产。

美国国务院发言人巴拉迪诺（Robert Palladino）说：「为这类的人权与自由挺身而出，是优先的外交政策，能够代表最佳的美国传统。」

他说：「北韩的侵犯人权状况依旧是全球最糟，包括法外处决、强制劳动、虐待、长期任意拘禁、性侵与强迫堕胎和其他性暴力。」

2016年的法律规定国务院每年须向国会发表北韩人权报告两次。

不过，在川普支持与北韩进行外交接触，聚焦在核子计画之际，这是国务院自2017年10月以来首度提交北韩人权报告，且适逢国际人权日。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）在宣布制裁的声明中说：「美国一向谴责北韩政权明目张胆且恶名昭彰地侵犯人权与基本自由，这个政府将持续对全球侵犯人权者采取行动。」

然而，川普在与盟友维系关系时，尤其是沙乌地阿拉伯，他公开淡化政府对人权问题的疑虑。

这些制裁将扣押这3名北韩官员在美国的资产，并禁止美国人士与他们从事金融交易。

北韩是全球最封闭的国家之一，这类限制不会对这些官员产生多大影响，但在北韩寻求获得美国接受时，这将具有明确的象徵性。

崔龙海是金正恩父亲金正日（Kim Jong Il）一生的亲信，过去被称为实质性的第二号人物，掌控北韩军队。

北韩经常交付崔龙海外访或发表重大宣告。他在去年的大型阅兵典礼上警告，北韩准备以「核子正义的力量击败敌人」。

崔龙海2014年短暂消失在官方媒体上时，北韩观察家担忧他可能落入类似金正恩姑丈张成泽（Jang Song-Thaek）的命运，被当成卖国贼处决，但崔龙海马上又高调复出。

美国财政部指出，崔龙海是执政党劳动党组织指导部长，这个部门严守意识形态纪律，确保所有官员都符合政党路线。

另一名遭到开刀的官员是郑景泽（Jong Kyong Thaek），他是北韩国家安全保卫部长，负责反情报行动。

第3名受到制裁的官员是朴光浩（Pak Kwang Ho），他是北韩劳动党宣传鼓动部长，涉及广泛审查行动。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting