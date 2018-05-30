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此内容发布于2018年5月30日 上午4:05 最后更新 - 2018年5月30日 -04:05

（法新社华盛顿30日电） 北韩领导人金正恩的特使金英哲今天从北京搭机飞往纽约，将为筹备金正恩与美国总统川普的高峰会，会见美国国务卿蓬佩奥。金英哲是北韩18年来踏上美国土地的最高层级官员。

金英哲是金正恩的得力助手，身兼北韩人民军上将、北韩劳动党中央委员会副委员长。美国官员表示，金英哲将在纽约与蓬佩奥（Mike Pompeo）会面。

川普在推特上证实金英哲正在赴美途中，并夸耀说华府会有一支「杰出团队」参加解决与北韩核武对峙问题的会谈。川普仍希望高峰会6月12日在新加坡举行。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）说，川普也将于6月7日在华府会见日本首相安倍晋三。

桑德斯说：「自从总统在5月24日致函给北韩领导人金正恩之后，北韩方面也动起来了。」

北韩特使金英哲昨天抵达北京之后，今天现身北京机场，使用VIP通道，准备搭机前往纽约。

蓬佩奥发言人表示，这将是蓬佩奥与金英哲第3次见面。蓬佩奥担任中央情报局（CIA）局长时，开启与北韩政权的联系管道。

韩国统一研究院分析家郑晟允（Chung Sung-yoon，音译）表示，金英哲将是自2000年北韩国防委员会副委员长赵明禄访问时任美国总统柯林顿以来，北韩访美的最高层级人士。

2月冬季奥运会被视为核子危机的转捩点，当时在闭幕式上，金英哲就坐在美国总统川普女儿伊凡卡（Ivanka Trump）身旁的位置。

金正恩最近两次出访中国，会见中国国家主席习近平，金英哲都随行在侧。蓬佩奥到访平壤时，也是由金英哲主持会谈。（译者：林宏翰/核稿：林憬屏）

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