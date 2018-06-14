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此内容发布于2018年6月14日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月14日 -08:35

（法新社首尔14日电） 北韩领导人金正恩和美国总统川普12日在新加坡举行历史性高峰会，北韩国营中央电视台（KCTV）今天播放峰会画面的报导，并形容金正恩是受众人崇敬的「卓越世界领袖」。

在长达40分钟的报导中，北韩国营中央电视台趁机大力赞扬金正恩。报导播出金正恩11日晚间在新加坡滨海花园散步的画面，还说他在新加坡受到「高度尊重和无限热情的」欢迎。

报导搭配的女声旁白说道：「街道上充满献上祝福的人们，他们对金正恩委员长表达全然崇敬之情。金委员长以他非凡的政治才智，成功引领全球政治发展。」

旁白还说，金正恩「所到之处」都受到「热烈欢迎」。此时画面呈现金正恩在新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）陪同下在滨海湾花园（Gardens by the Bay）散布，一旁群众争相用手机拍摄。

旁白又说：「这场全世界期待的世纪会面终于成真。…谁能想像这两位领导人会见面，并向和解大大迈出第一步？」

画面接连播出金正恩的车队前往圣淘沙峰会地点，和数个峰会片段。包括金正恩和川普在一排两国国旗前首度握手、两人入座对谈、共进工作午宴和签订联合声明的画面。

报导还播出川普向金正恩展示他具安全防护、绰号「野兽」（Beast）的总统座车。旁白表示：「川普总统向金委员长展示他的『野兽』，并对金委员长表达敬意和无限景仰。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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