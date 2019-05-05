此内容发布于2019年5月5日 下午7:35

（法新社华盛顿5日电） 尽管北韩进行新一轮火箭及战术导向武器试射，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，美国仍看得到与北韩核谈判的「前进道路」。

他在美国广播公司（ABC）的政论节目「本周」中表示：「这当然是很严重的情况，我们知道全面可验证的非核化将是条坎坷且漫长的路。」

北韩官方媒体表示，领导人金正恩昨天督导火箭及战术导向武器测试。平壤在与美国核谈判陷僵局之际，进行挑衅演习引发各界担忧紧张升温。

核谈判是以美国帮北韩解除其迫切需要的经济制裁，来交换非核化为目标，因此试射行动一直被视作是北韩对谈判陷僵局感到挫折的迹象。

蓬佩奥表示，昨天发射的火箭距离较短，没有飞越任何国际界线，就落入了北韩东部水域，「对美国、南韩或日本都没有构成威胁」。

他说美国军事专家持续对这场试射行动进行研究，但没有说此行动是否可能违反了美国总统川普和金正恩2018年在新加坡会面时所达成的协议。

川普昨天似乎无视此试射行动的重要性，甚至发推文说金正恩「知道我跟他站在一起，他不想毁弃对我的承诺。将会达成协议。」

蓬佩奥今天以和缓的口吻说：「我们依旧相信有机会经过谈判，并得到全面可验证非核化的结果。我们想要重回谈判桌。」（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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