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此内容发布于2018年3月11日 上午3:50 最后更新 - 2018年3月11日 -03:50

（法新社平昌11日电） 去年12月才开始学习滑雪的两名北韩身障滑雪运动员，今天成了北韩出征冬季帕运的首批选手，尽管排名垫底，现场观众仍为他们热情摇旗欢呼。

刚过上午10时，17岁的金正炫（Kim Jong Hyon，音译）和27岁的马有?（Ma Yu Chol，音译）在男子越野滑雪项目越过起点线。

两人出发时，现场观众爆出热烈欢呼声，有些人挥舞着蓝白两色的统一旗，旗上描绘出未分裂的朝鲜半岛。

主办单位说，这两名选手3个月前才开始学习滑雪，先前曾参与身障桌球赛事。他们都是在年纪较轻时遭逢车祸意外，腿部受伤。

南韩主办平昌冬奥，成为融化两韩冰封僵局的催化剂。北韩身障运动员参与冬季帕运，也显示自平昌冬奥2月登场以来，两韩关系进展快速。

北韩派出22名选手参加南韩平昌冬奥，两国代表团则在开幕式高举统一旗一同进场。

然而，北韩奥运选手成绩大多不尽理想，南北韩共组的女子冰上曲棍球联队5场比赛全数吞败，出战5场只进了两球，共遭对手攻进28球。

平壤当局去年试射射程可达美国本土的飞弹，还宣称成功试爆氢弹，导致区域情势恶化，两韩快速融化冰封僵局，缓和紧张关系。

美国总统川普同意与北韩领导人金正恩进行历史性会谈，使得一连串和解举措达到巅峰。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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