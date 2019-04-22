此内容发布于2019年4月22日 上午7:50

（法新社平壤22日电） 俄罗斯曾是北韩最重要盟邦，两国结盟数十年，近几年却关系冷却。如今北韩和美国核子谈判陷入僵局，且北韩欲平衡中国势力，预计本周访俄的北韩领导人金正恩试图重燃双方关系。

金正恩本周预期和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面，据传在24至25日。这将是金正恩的父亲金正日8年前和当时俄国总统麦维德夫（Dmitry Medvedev）会面以来，两邻国领导人的首场高峰会。截至目前细节仍多保密。

金正恩不到2个月前才和美国总统川普在越南河内会面，但双方未能就北韩核武问题达成协议，导致会议触礁。平壤上周还猛烈批评美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），要求美方将他排除在谈判桌外。

另一方面，金正恩一年来虽已和中国国家主席习近平会面4次，但分析家表示，面临和美国的关系陷入僵局，金正恩现正寻求更广泛的国际支持。

莫斯科已呼吁国际放宽对北韩的制裁，美国指控俄罗斯尝试协助平壤躲避部分制裁措施，俄方则予否认。

川金河内峰会后，俄罗斯驻北韩大使马歇各罗（Alexander Matsegora）告诉法新社，平壤对于峰会结果感到失望。他表示，华府应该提出具体让步，而非「只有空洞承诺」，「这是无法令人接受的」。

冷战期间，莫斯科是平壤相当重要的支持者和主要援助国，俄语成为北韩学校必学外语，金正日据传便能说流利俄语。

首尔研究人员脱北者安灿一（Ahn Chan-il，译音）指出，这份历史渊源将协助金正恩和蒲亭强化双方关系。

苏联在1980年代为寻求和南韩和解，开始减少资助北韩。随后苏联解体，带给平壤沉重打击。此后中国介入，成为孤立的北韩最重要盟邦、最大贸易伙伴国和主要能源供应国。分析家表示，金正恩现在可能有意平衡北京的影响力。

金正恩的祖父金日成在冷战期间，擅长利用北京和莫斯科两共产政权间的较劲，从两方取得让步。

首尔的北韩研究院（Institute of North Korean Studies）分析师郑永泰（Jeong Young-tae，译音）表示：「这包括在北韩寻求自力更生的『主体』（Juche）思想，也就是不依靠单一盟邦。」

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