此内容发布于2019年5月4日 下午11:20

（法新社首尔5日电） 北韩官方媒体今天表示，国家领导人金正恩督导火箭及战术导向武器测试。平壤昨天在与美国核武谈判陷僵局之际，进行挑衅演习引发各界担忧紧张升温，但美国总统川普仍坚信协议有望。

北韩上次进行飞弹试射是2017年11月，随后在外交快速和解下，朝鲜半岛紧张局势缓和并举行连串峰会。

重新发射飞弹将可能激怒美国总统川普，但北韩中央通信社（KCNA）在报导里回避相关措辞，只说金正恩下令进行「火力打击演习」，使用不在联合国安全理事会制裁决议内的「长程多管火箭发射器」，以及不明的「战术导向武器」。

南韩军方昨天侦测到北韩行动后，以「飞行物」称呼北韩所发射的武器。

尽管平壤出现最新的恫吓挑衅，川普仍坚持有重大突破可能，推文说：「金正恩充分体认到北韩拥有极大经济潜力，不会做出干预或搞垮它的任何举措。」

川普说：「他也晓得我站在他这边，他不想毁弃对我的承诺。会有协议的。」不过川普没详述金正恩的承诺为何。

北韩中央通信社表示，金正恩在昨天的演习里敦促部队牢记「惟有强大力量才能真正确保和平并保障安全」此一铁律。

北韩国营的「劳动新闻」（Rodong Sinmun）今天头版发布16张武器测试照片，包括一脸严肃的金正恩在了望台紧抓望远镜，还有数张飞行物射向天际的影像。

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