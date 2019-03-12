此内容发布于2019年3月13日 上午12:35

（法新社纽约联合国总部12日电） 北韩领导人金正恩近来在国际场合搬出劳斯莱斯、宾士豪华礼车和凌志四轮传动车，引发联合国制裁小组关注，旗下一个专家委员会负责人今天表示，他们已着手展开调查。

金正恩去年10月在平壤与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）会面时，乘坐一辆全新劳斯莱斯（Rolls-Royce）幻影（Phantom）豪华礼车现身，这款车通常要价约45万美元（约新台币1400万元），因而引起制裁专家注意。

去年6月在新加坡和美国总统川普（Donald Trump）举行峰会时，金正恩随行人员以宾士（Mercedes-Benz）车队进场，没有一辆挂有车牌。而去年9月平壤举行两韩峰会，北韩代表皆乘坐凌志（Lexus）LX570四轮传动豪华车。

过去5年来担任联合国北韩制裁委员会协调员的葛瑞菲斯（Hugh Griffiths）说：「北韩想要什么都会尽力买到手。当有需要的时候，他们总能得到最好的。」

联合国安理会禁止北韩出口煤炭等商品、限缩石油和燃料交付量、限制金融往来等举措，目标是为了切断平壤武器计画的经济来源。联合国更自2013年起禁止销售高级车、游艇和珠宝等奢侈品给北韩。

葛瑞菲斯说：「违反制裁是非常不好的行为，在我看来，如此明目张胆的在国际场合违规，对执行制裁一点帮助都没有。」

尽管出现漏洞，葛瑞菲斯表示，安理会对北韩的制裁是最全面的，比任何一国都要严格，制裁已把金正恩逼到墙角，他不得不竭尽所能来绕过各项限制，「他们取巧，但非长久之计」。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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