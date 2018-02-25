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此内容发布于2018年2月25日 下午9:50 最后更新 - 2018年2月25日 -21:50

（法新社华盛顿25日电） 美国政府今天表示，与北韩会谈或许能带领这个孤立一方的政权迈向「光明大道」，但也警告任何对谈最终都必须导向非核化目标。

华府和平壤长久以来因核问题僵持不下，使得各界对可能爆发毁灭性核战的忧心日增，赴邻国南韩参与冬季奥运的北韩代表团传出有意与美国对话后，白宫发表声明。

声明表示：「美国、奥运主办国南韩以及国际社会广泛认同，与北韩的任何对话，最终都必须导向非核化结果。在北韩非核化之前，施以最大程度压力的行动都将持续。」

「如同川普总统曾说，如果北韩选择非核化，就能走向光明大道。我们将观察平壤今天释出有意谈判的讯息，是否代表北韩迈向非核化的第一步。」

美国长期以来的立场是，北韩必须采取卸除武装的具体举措，才能展开谈判，上述声明的措辞是否代表美国立场有所改变，目前还不明朗。

北韩去年多次试射飞弹，其中有些射程据信可达美国本土。北韩过去一再表达有意与华府在不设前提的情况下进行对话。

在今晚的冬季奥运闭幕仪式登场前，率领北韩代表团的劳动党副委员长兼统战部部长金英哲，与南韩总统文在寅进行一个小时的会谈。

拥核国家北韩派出运动员、啦啦队与表演团体，在冬奥期间施展魅力攻势。领导人金正恩胞妹金与正出席开幕典礼。

美国政府23日对北韩实施新一波制裁，川普形容这是历来最严厉的制裁。文在寅与金英哲今天会面之际，北韩谴责这些制裁举措。（译者：林宏翰/核稿：刘文瑜）

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