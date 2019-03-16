此内容发布于2019年3月16日 上午7:35

（法新社华盛顿16日综合外电报导）美国「华盛顿邮报」报导，致力推翻北韩金氏政权的异议团体「千里马民防」是上月打劫北韩驻西班牙大使馆的幕后策画者，这篇报导为这起神秘事件提供最新解释。

10名男子2月22日闯入马德里的北韩大使馆，对馆员动粗并抢夺文件和电脑，匆匆坐上2部北韩使馆车辆逃逸，随后弃置车辆。当时距离北韩领导人金正恩与美国总统川普在越南河内举行攸关重大的核武峰会仅数天时间。

西班牙媒体对闯入者身分和犯案动机有诸多猜测，西班牙「国家报」（El Pais）本周引述西国情报局「国家情报中心」（CNI）的话报导，至少2名闯入者与美国中央情报局（CIA）有关。

然而华盛顿邮报（WP）昨天报导，这是秘密组织千里马民防（Cheollima Civil Defense, CCD）所采取的行动。

邮报引述熟知此事计画和执行的人士报导，千里马民防并未与任何国家的政府协调行动，且美国政府机构考量到时机敏感，尤其不愿涉入此事。

美国塔弗兹大学（Tufts University）北韩专家李升延（Lee Sung-Yoon）告诉华盛顿邮报，这些人获取的情报「可能包涵与北韩规避制裁、从欧洲进口奢侈品有关的连系人和文件」。

千里马民防2017年首次现身，当时这个组织在网路上发布一段金正男之子金韩松的影片，并声称金正恩的兄长金正男2月在吉隆坡机场遭涂抹神经毒剂遇害后，千里马民防即保护金韩松的安全。

千里马民防上月自称是代表北韩的流亡政府「自由朝鲜」（Free Joseon）。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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