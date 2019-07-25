此内容发布于2019年7月25日 上午3:35

（法新社香港25日电） 澳门民航局表示，北韩国航高丽航空（Air Koryo）在暌违15年后，将于下周恢复从平壤直飞澳门的航班。

因为这次航班的恢复，澳门将继北京、沈阳和海参崴（Vladivostok）后，成为第四个拥有固定飞往平壤航班的城市。

澳门民航局在声明说，他们已「核准高丽航空营运从平壤到澳门，一周两次的航班」，预计8月2日开始。

声明里还表示，高丽航空1996年到2004年间，曾营运往返这两个城市的班机。

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