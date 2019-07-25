打印 北韩高丽航空下月初恢复直飞澳门班机 此内容发布于2019年7月25日 上午3:35 最后更新 - 2019年7月25日 -03:35 （法新社香港25日电） 澳门民航局表示，北韩国航高丽航空（Air Koryo）在暌违15年后，将于下周恢复从平壤直飞澳门的航班。 因为这次航班的恢复，澳门将继北京、沈阳和海参崴（Vladivostok）后，成为第四个拥有固定飞往平壤航班的城市。 澳门民航局在声明说，他们已「核准高丽航空营运从平壤到澳门，一周两次的航班」，预计8月2日开始。 声明里还表示，高丽航空1996年到2004年间，曾营运往返这两个城市的班机。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体