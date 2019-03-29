（法新社华盛顿28日电） 美国外科医生今天宣布，35岁爱滋病毒（HIV）带原女性捐赠的肾脏，成功移植给另一名同样有后天免疫缺乏症候群（AIDS）病毒的病患，完成重大医疗突破。

巴尔的摩约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）外科医师25日进行这项手术，并称这是全球首例。

捐赠者马蒂内兹（Nina Martinez）今天在术后记者会上说：「我感觉不错。」

约翰霍普金斯大学药物肿瘤科副教授杜然德（Christine Durand）表示，身分未公开的受捐赠者状况「非常好」。他说，他们「非常感激能获得这份礼物，我们现在会密切监控长期结果」。

约翰霍普金斯大学表示，马蒂内兹最初想捐肾给朋友，但朋友过世后，她仍试着成为器捐者。来自亚特兰大的马蒂内兹受影集「实习医生」（Grey's Anatomy）鼓舞而打算捐肾，她说自己对成为医学首例感到兴奋。

她说：「我知道我是他们一直在等的那个人。对任何考虑加入这趟旅程的人，这是非常可行的。我刚向你们展现如何做到，而我很想看看下一位这样做的会是谁。」

在移植手术前，医生认为只留一颗肾脏给HIV带原病患的风险太高。决定继续移植手术凸显科学家对现在抗爱滋药物的信心，这些药物让HIV带原病患能过上正常、收获良多的生活。

在美国，每年有数以千计的病患在等待器捐时过世。（译者：侯文婷／核稿：陈政一）

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