此内容发布于2019年9月11日 上午9:05

（法新社海牙11日电） 荷兰一名医师因为对一名严重失智妇人实施安乐死而遭起诉，今天获法院宣判无罪，对全球第一个将安乐死合法化的国家来说，这是个具有里程碑意义的案件。

法官伦肯（Mariette Renckens）在荷兰海牙的法院表示：「我们得出结论，安乐死法规的所有要件都符合，因此这名犯嫌受到所有指控都是获判无罪的。」

「我们认为，鉴于患者病情严重，医师无需核实她对安乐死的意愿。」

荷兰检方先前指控这位没具名的医师，说他在让一名74岁妇女服用致命药物前，没有正确谘询病患，当时检方指出，患者可能已经改变对于安乐死的想法。

如今无罪判决一出，法庭内掌声如雷。这起案件被视为对荷兰安乐死法规的重要考验。荷兰在2002年成为全球第一个将安乐死合法化的国家。

这起发生在2016年的案件引起媒体关注，这名医师被控在74岁妇人的咖啡中下安眠药，并要求老妇家属在她开始挣扎时按住她。

尽管患者在2014年被诊断罹患阿兹海默症时签署了一份声明，说她想要实施安乐死而非被人照顾，但检方认为医师仍应再次谘询她。

然而法官指出，患者「严重精神错乱，还曾被镜子里的自己吓得惊慌失措。这证实病患的精神状况再也没有条理，医师无法透过跟她交谈做出判断。」（译者：吴升鸿/核稿：陈彦钧）

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