(法新社史特拉斯堡21日电) 法国植物人蓝柏卧床11年是否该安乐死,家人甚至整个法国因此意见分歧,医院原遵照法院裁决开始中断治疗,但上诉法院改判必须恢复维生系统后,医生今天又接上维生装置。

42岁的蓝柏(Vncent Lambert)因严重脑受损四肢瘫痪,正待联合国身心障碍者权利委员会(Committee on the Rights of Persons with Disabilities)审视,巴黎上诉法院裁决,有关部门必须「竭尽所能」让蓝柏活下去。

蓝柏的高龄73岁母亲薇薇安(Viviane)赞扬这项裁决,她极力争取给儿子维持生命的医疗照护,指称法院的裁决是「非常重大胜利」。

依循蓝柏的妻子与其他亲友的期盼,法国医师稍早中止供应蓝柏营养与水份。

其他法院在今年已支持他们有关蓝柏药石罔效的评估。自从2008年因车祸瘫痪以来,蓝柏已存活超过10年。

医疗消息来源透露,没有维生系统,蓝柏数日或一周内就会死亡。10多年来他在法国北部汉斯市(Reims)的西巴斯托波医院(Sebastopol Hospital)靠维生系统活着。

这桩官司再度掀起有关法国死亡权利法律的激烈争辩,此法律容许无药可救的重症伤患「消极」安乐死。

蓝柏的双亲是虔诚天主教徒,一再诉诸法律行动要求让儿子活下去,并与蓝柏的妻子和6个手足争执不休,而他们认为最人道方式就是让蓝柏安息。(译者:曹宇帆/核稿:刘学源)

