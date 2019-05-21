此内容发布于2019年5月21日 上午6:50

（法新社史特拉斯堡21日电） 法国植物人蓝柏卧床11年是否该安乐死，家人甚至整个法国因此意见分歧，医院原遵照法院裁决开始中断治疗，但上诉法院改判必须恢复维生系统后，医生今天又接上维生装置。

42岁的蓝柏（Vncent Lambert）因严重脑受损四肢瘫痪，正待联合国身心障碍者权利委员会（Committee on the Rights of Persons with Disabilities）审视，巴黎上诉法院裁决，有关部门必须「竭尽所能」让蓝柏活下去。

蓝柏的高龄73岁母亲薇薇安（Viviane）赞扬这项裁决，她极力争取给儿子维持生命的医疗照护，指称法院的裁决是「非常重大胜利」。

依循蓝柏的妻子与其他亲友的期盼，法国医师稍早中止供应蓝柏营养与水份。

其他法院在今年已支持他们有关蓝柏药石罔效的评估。自从2008年因车祸瘫痪以来，蓝柏已存活超过10年。

医疗消息来源透露，没有维生系统，蓝柏数日或一周内就会死亡。10多年来他在法国北部汉斯市（Reims）的西巴斯托波医院（Sebastopol Hospital）靠维生系统活着。

这桩官司再度掀起有关法国死亡权利法律的激烈争辩，此法律容许无药可救的重症伤患「消极」安乐死。

蓝柏的双亲是虔诚天主教徒，一再诉诸法律行动要求让儿子活下去，并与蓝柏的妻子和6个手足争执不休，而他们认为最人道方式就是让蓝柏安息。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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