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此内容发布于2018年11月23日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月23日 -00:20

（法新社首尔23日电） 南韩三星电子公司（Samsung Electronics Co.）今天向半导体工厂的罹癌员工道歉，将对每个案例赔偿最高1亿5000万韩元（约新台币410万元），终结三星内部长达10年的纠纷。

三星电子总裁金奇南（Kim Ki-nam）说：「我们诚挚地向罹癌员工与家属道歉。我们没有妥善管理好半导体与LCD工厂的健康风险。」

维权组织说，有320人在获三星电子聘用后罹患与工作有关的疾病，其中有118人死亡。

根据本月稍早宣布的协议，三星电子将为每案支付最高1亿5000万韩元的赔偿金。这些案件包括16种癌症，一些其他罕见疾病、流产与员工小孩罹患的先天性疾病。索赔者可能早至1984年就在工厂工作。

这起丑闻是在2007年爆发，当时首尔南方水源市的半导体与显示器工厂的前员工与家属说，职员确诊或死于多种癌症。

南韩法院做出一系列裁决与裁定，加上国家劳工福利单位与调解委员会追踪了10多年后，三星电子终于在今天宣布道歉。

家属代表黄相琪（Hwang Sang-gi，音译）的22岁女儿2007年死于白血病，他说：「对受害者家属而言，老实说这个道歉一点都不够，但我们还是接受了。」

他说：「不管道歉多少次，都不足以平复我们受到的耻辱、工业损伤的痛楚与丧失亲人的心情。」

他说：「我无法忘却她与我们家人经历的痛苦，有太多人承受这种命运了。」

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