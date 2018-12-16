华为事件似未搅局 迹象显示美中贸易谈判有进展

此内容发布于2018年12月16日 上午10:50

（法新社华盛顿16日电） 若干迹象显示，美中贸易战将能化解，而不致对全球经济带来更多连带损害。尽管中国华为公司财务长被捕，引发外界担忧贸易谈判可能因此中断，但至今似乎并未出现这种情况。

外交关系协会（Council on Foreign Relations）贸易专家奥登（Edward Alden）表示：「显然美国总统川普和中国双方，正尝试不将两件事混为一谈。」

对外贸易委员会（National Foreign Trade Council）副会长柯文（Jake Colvin）表示，「90天内虽然无法解决和中国间的所有问题」，但可在让北京政策出现制度化改变上取得进展。

不过他提醒，双方「需要找出一条迈向双赢的道路。双方都需要能够表示自已有所斩获」。

奥登则指出：「基本问题是，美国和中国并不信任彼此。最佳结果是达成部分协议，化解美方一些疑虑，随后继续协商工作，并密切监督协商进展。」

讽刺的是，这也令双方基本上回到川普上台前的原点。华府和北京10余年来定期举行贸易协商，以化解歧见。每当进展缓慢，且经常出现这类抱怨，或谈判触礁，美方便向世界贸易组织（WTO）提出申诉。

川普则利用不确定性作为核心的谈判策略。他抛弃外交手段，直接采取强硬手法，成功逼北京重回谈判桌，并增加110亿美元的关税收入。

然而，川普似乎忽略一个事实，那就是这些关税收入来自美国企业和消费者，而非中国。此外，贸易战除了影响股市，也已对美国和中国经济带来冲击。

尽管如此，川普让1980年代美日贸易谈判老将、现任美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）负责和中国协商，被视为是好迹象。

奥登说：「莱特海泽是川普政府唯一一位认真的贸易谈判人员。过去两周达成的实质进展，比之前两年还多。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting