华为深陷间谍指控 德国当局声称没掌握证据

此内容发布于2018年12月14日 下午8:50

（法新社法兰克福14日电） 德国「明镜周刊」（Spiegel）今天报导，德国联邦资讯安全局对于各国要求抵制中国华为技术公司表达怀疑，还说他们没有证据能证明华为使用自家设备为中国进行间谍活动。

德国联邦资讯安全局（BSI）局长萧恩波姆（Arne Schoenbohm）告诉明镜周刊：「对于像禁令这样的重大决定，你需要提供证据。」他还说，BSI没有掌握这样的证据。

华为被指控与中国情报机构有关联，因此受到各国日益严格的审查，美国、澳洲、日本等国更禁止华为替他们建设下一代超高速5G网路。

报导还写道，美国已经施压德国，希望他们也加入抵制行列。

萧恩波姆指出，BSI专家已经检查来自世界各地的华为产品和零件。

他们还造访华为在波昂（Bonn）新开设的实验室，德国客户可以在那里检查华为的网路安全措施和产品使用的软体。

但部分观察人士不满BSI明显忽视华为的网路安全风险。

电信安全专家奈普（Ronja Kniep）告诉法新社：「指称对中国间谍活动存疑是捕风捉影且容易察觉，我相信这是错误的。」

「即使华为与中国政府没有官方关系，但这不代表中国政府机构不会运用华为和公司技术作为间谍活动的手段。」

明镜周刊还指出，德国3大行动网路营运商都使用华为提供的基础设施。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting